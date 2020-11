Supermercati ALDI: nuovo piano assunzioni. Come candidarsi

Il nuovo piano assunzioni di Aldi prevede l’inserimento di diverse figure tra le quali: Assistenti Reparto Vendite, che dovranno occuparsi delle attività di supporto ai responsabili commerciali, delle attività di segreteria, dell’elaborazione reportistica e delle statistiche commerciali; Assistenti di Negozio, che dovranno occuparsi dei clienti e far vivere loro una piacevole esperienza di acquisto, coordinare e portare al successo la squadra, sfruttare le proprie capacità organizzative per ottimizzare le procedure operative all'interno del proprio punto vendita e occuparsi di tutto ciò che accade all'interno dei negozi; Manager in Formazione, i quali dovranno occuparsi del punto vendita in collaborazione con il responsabile di negozio, supportare lo store manager nel coordinamento della squadra e ottimizzare le procedure operative all'interno del proprio punto vendita; Addetti Area Manager, che dovranno gestire i punti vendita a livello commerciale ed economico, garantire il raggiungimento degli obiettivi, gestire un organico formato da diverse risorse, analizzare i risultati raggiunti, pianificare e ottimizzare il lavoro e le procedure aziendali, controllare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali. La ricerca riguarda diplomati e laureati, con ottime capacità comunicative e forte spirito di squadra, orientamento agli obiettivi, sviluppate doti di leadership e relazionali, capacità di persuasione, intraprendenza e spirito imprenditoriale, affidabilità, precisione, organizzazione, autonomia, flessibilità, proattività e determinazione.

