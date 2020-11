Risposta al coronavirus: oltre €188 milioni a sostegno di Valle d'Aosta, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trento

La Commissione europea ha approvato la modifica di cinque programmi operativi italiani della politica di coesione dell'UE. Oltre €188 milioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) saranno reindirizzati per sostenere Valle d'Aosta, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trento nella lotta contro gli effetti della pandemia di coronavirus.

La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Ormai quasi tutte le regioni italiane hanno approfittato della flessibilità della politica di coesione dell'UE per affrontare le principali sfide della pandemia. Questa flessibilità sta aiutando la sanità e l’economia italiane a fronteggiare la crisi del coronavirus."

Le modifiche dei programmi di Valle d'Aosta (€7,5 milioni), Veneto (€52 milioni), Sardegna (€98,8 milioni) e Trento (€26,5 milioni) includono una richiesta di aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento al 100% per aiutare le regioni a superare la carenza di liquidità nell'attuazione dei programmi. Le azioni nel quadro di queste quattro modifiche dei programmi operativi mirano ad affrontare gli effetti negativi della pandemia e in particolare a sostenere le PMI, in alcuni casi con strumenti finanziari e sovvenzioni, e ad acquistare attrezzature sanitarie. Il Friuli Venezia Giulia (€3,5 milioni) aumenterà la capacità di risposta dei propri servizi sanitari.

La modifica di questi cinque programmi è possibile grazie alla flessibilità eccezionale offerta nel quadro dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che consentono agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. Maggiori informazioni sono disponibili qui https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r