Aosta: Sindaco Nuti, 'ritardi ordinanze Covid non sono colpa del Comune'

"Qualche 'tappo' c'è stato ma posso garantire che non è su di noi il grosso del carico dei ritardi per le ordinanze di revoca degli isolamenti domiciliari per gli aostani che non sono più positivi al Covid-19". Lo ha detto durante i lavori del Consiglio comunale il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, rispondendo a una interpellanza del gruppo Rinascimento Valle d'Aosta. Il consigliere di minoranza Giovanni Girardini ha lamentato "ritardi fino a 12-13 giorni" con "persone che non possono tornare a lavorare e quindi aziende ferme. Al di là della questione psicologica c'è anche quella economica. Non sono più i primi giorni, ormai è tanto tempo che siamo in questa situazione, dovremmo essere pronti".

Girardini ha anche denunciato che "spesso ci sono nomi e cognomi sulle ordinanze" di revoca "pubblicate sul sito del Comune, e questa è una violazione della privacy". Il primo cittadino ha replicato che trattasi di flussi "che hanno la loro complessità e a volte qualche situazione non rientra nelle maglie e nei processi ordinari. Credo che ci sia un margine ulteriore di miglioramento. Il passaggio dalla consegna a domicilio all'email è stata già una conquista".

In questo senso "abbiamo in mente procedure di semplificazione ulteriore ma che devono essere autorizzate dall'amministrazione regionale. In questa direzione andremo in tempi brevissimi per cercare di far fronte a una non auspicabile terza ondata ma anche per gestire la situazione da ora in poi. Se riusciremo ad ottenere questo nulla osta la nostra attività potrà essere ulteriormente snellita".

Prima della pandemia "si facevano 450 ordinanze l'anno, ad aprile eravamo a 410 e al 24 novembre a 1.132", ha sottolineato Nuti, ricordando che ci sono "20 persone dedicate a questa emergenza" e che "senza dire niente a nessuno gli assessori stanno lavorando di sabato e di domenica nella centrale operativa per far fronte a questa situazione. Stiamo facendo l'impossibile con tutta la nostra volontà".

Nuti nell'Unità di coordinamento emergenza Covid

Il sindaco ha poi annunciato in Consiglio comunale di essere stato convocato alla prossima riunione, venerdì alle 14,30, dell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19, istituita dal presidente della Giunta, Erik Lavevaz, il 30 ottobre scorso. L'ingresso del primo cittadino del capoluogo regionale all'interno dell'organismo era stato auspicato stamane in Consiglio comunale, a seguito di una interpellanza sul tema presentata dal gruppo Lega.