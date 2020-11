Giunta regionale in campo per il sostegno alla Colletta alimentare

La Giunta regionale sostiene la 'Giornata della colletta alimentare 2020', che si svolgerà sabato 28 novembre, ed organizzata dall’associazione Banco alimentare per la Valle d’Aosta, attraverso un contributo economico.

Il Banco alimentare è l’unica associazione sul territorio valdostano che si occupa specificamente di raccolta e distribuzione di generi alimentari, attraverso lo stoccaggio degli alimenti in apposito magazzino e la ridistribuzione sul territorio per il tramite delle assistenti sociali (pacchi alimentari) e di altre associazioni di volontariato. Negli anni la condivisione di obiettivi e progetti si è andata ampliando, rendendo più snelle le relazioni e più regolare la collaborazione. Formalizzare il sostegno all’associazione anche attraverso un contributo permette alla stessa di programmare a medio termine azioni di sostegno rivolte ai cittadini, integrando l’azione dell’amministrazione nell’ambito della lotta alla povertà.

Il contributo assegnato per la Colletta alimentare permette al Banco alimentare di integrare quanto raccolto in occasione dell’evento, quest’anno, a causa delle restrizioni sanitarie imposte per il Covid-19, per non creare, in nessuna forma, possibili assembramenti, verrà effettuata una colletta “dematerializzata”.

Sarà possibile l’acquisto di card del valore di 2, 5 e 10 euro dallo scorso sabato 21 novembre e sino a martedì 8 dicembre 2020 che saranno poi utilizzate per l’acquisto di alimenti necessari per sostenere le famiglie in difficoltà. Gli acquisti saranno effettuati nel corso dei prossimi mesi futuri per assicurare un costante rifornimento del magazzino.