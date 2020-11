Sensibile calo di contagiati Covid in Valle

Diminuisce in maniera significativa il numero dei contagiati in Valle d'Aosta, ma i decessi non si fermano e nelle ultime 24 ore sono stati cinque, per un totale di 297 morti dall'inizio della pandemia.

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl, i casi positivi attuali sono 1.683, ovvero 84 in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono solo 27, su un totale di 197 persone sottoposte al tampone, mentre i guariti sono 106. I ricoverati al Parini e alla clinica di Saint-Pierre sono 137, di cui 16 in terapia intensiva mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare.