IN SETTIMANA LANCIO DELLA PRIMA APP GRATUITA DI CONFCOMMERCIO VDA

Si chiama “VDAxTE” la prima APP gratuita sviluppata da Confcommercio VdA al fine di dare visibilità alle aziende del territorio valdostano per far fronte a questo momento di profonda crisi economica.

Si tratta di un sistema semplice ed intuitivo suddiviso in macrocategorie di attività: Shopping, Servizi alla Persona, Cibi e Bevande, Settore Ricettivo, Viaggi.

Attraverso l’App realizzata dalla Digival, infatti, si potranno acquistare per sé stessi o anche regalare dei “vouchers” per merci e servizi di imprese valdostane.

A tale applicazione possono essere iscritte tutte le imprese del territorio, associate e non associate.

Consultando “VDAxTE” l’utente potrà conoscere la tipologia di negozio, trovarne i recapiti ed interagire tramite telefono, whatsapp o mail con il negozio stesso ed acquistare online buoni regalo sulle singole vetrine presenti all’interno dell’App.

“Facciamo affidamento – commenta Adriano Valieri Direttore Generale di Confcommercio VdA – sul buon senso dei cittadini augurandoci che per i regali natalizi si utilizzino i buoni acquisto dell’App “VDAxTE” al fine di sostenere un’attività imprenditoriale valdostana in difficoltà come ristoranti, abbigliamento, enoteche, ottici, estetiste, palestre, calzature, giocattoli, librerie, parrucchieri e qualunque cosa interessi o serva”.

Per le attività del territorio interessate ad essere inserite come “vetrina” all’interno di “VDAxTE” sarà sufficiente inviare una mail a commerciale@ascomvda.it comprensiva dei seguenti dati:

Insegna, indirizzo, recapito telefonico, e-mail di riferimento e da 1 a 4 foto relative all’attività.

“Tenetevi pronti – conclude Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA a cliccare sull’App “VDAxTE” che quest’anno rivoluzionerà il concetto di regalo di Natale ma soprattutto aiuterà un’impresa a sopravvivere, contrastando le grandi piattaforme di shopping online”