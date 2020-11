Zucchi chiede verifica di maggioranza e si agisca di conseguenza

Gli autonomisti locali si pongano delle domande, si diano le risposte e si assumano la loro parte di responsabilità.

Su certi temi, così impattanti per la nostra economia, non si può tirare a campare e continuare a far finta di niente limitandosi ad inveire contro un governo nazionale i cui appartenenti decisori dissenzienti più accaniti sono dello stesso Partito che compone la maggioranza regionale.

Si faccia una verifica di maggioranza e si agisca di conseguenza!

Fratelli d’Italia VDA, nel ribadire la fortissima preoccupazione per la posizione di chiusura espresse dal Presidente Conte a nome del governo rispetto ai protocolli formalizzati dalle regioni per aprire gli impianti sciistici in sicurezza, ha espresso la richiesta ai propri rappresentanti di sostenere con forza presso tutte le sedi istituzionali la necessità di trovare una soluzione volta a scongiurare uno stop indiscriminato dello sci che produrrebbe disastri economici irreparabili in VDA.

La risposta non si è fatta attendere: il nostro Capodelegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, il Capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e il Responsabile del Dipartimento Turismo di Fdi Gianluca Caramanna sono subito intervenuti presso il governo per chiedere CERTEZZE per tutta la filiera del turismo invernale.