Un webinair per celebrare in Valle la Giornata internazionale contro la violenza di genere

Promossi dalla Regione e dal Consiglio Valle, sono in programma domani, mercoledì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale della Nazioni Unite, un webinar per approfondire quali sono le azioni di contrasto attualmente in corso a livello nazionale ed europeo e uno spettacolo, tra parole e musica con Neri Marcorè e Edoardo De Angelis.

Al link https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>panchina-rossa-25-novembre-<wbr></wbr>giornata-internazionale-lotta-<wbr></wbr>violenza-contro-le-donne-2 è possibile perfezionare l’iscrizione al webinair e conoscere maggiori informazioni sulla spettacolo, in programma alle 21 e trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

"L’Amministrazione regionale - si legge in una nota - orienta da sempre la propria azione verso iniziative di carattere preventivo, interventi a contrasto del fenomeno e azioni volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L’investimento in termini di risorse ed energie, diffuso sul territorio, è volto ad incentivare risposte partecipate, sinergiche e corresponsabili in grado di generare una cultura e una sensibilità pervasiva in tutto il tessuto sociale".

La realizzazione di protocolli operativi e di tavoli di confronto con le agenzie segnalanti - tra le quali Usl e Forze dell’ordine - ha permesso la definizione di risposte sempre più efficaci mentre il sostegno e la protezione alle donne vittime di violenza e ai figli minori sono assicurati dalla casa rifugio e dal Centro donne antiviolenza.