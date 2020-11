Petizioni su discariche e parcheggio Nuova Universita al vaglio della Terza commissione

Le petizioni popolari sulle discariche valdostane e sull'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana ad Aosta hanno iniziato oggi l'iter di confronto in Terza commissione consiliare regionale 'Assetto del territorio'.

"Per l'iniziativa sulle discariche, abbiamo sentito l'assessore Minelli con i dirigenti del Dipartimento ambiente e l'Avvocatura, che si sono impegnati a far pervenire per iscritto le risposte alle varie sollecitazioni giunte oggi dalla commissione", spiega il presidente Albert Chatrian. "È una questione delicata: la nostra priorità - aggiunge - è garantire la salute dei cittadini e vogliamo entrare nel merito dei contenuti della petizione promossa dal Comitato 'La Valle non è una discarica' con la dovuta chiarezza, nel rispetto delle regole vigenti".

Secondo quanto chiarisce il presidente della commissione "la Regione ha approvato nel gennaio 2020 una nuova norma che va a disincentivare i rifiuti speciali provenienti da altre Regioni per quanto riguarda la discarica di Pompiod e a vietare tali rifiuti speciali nella discarica di Chalamy; a dimostrazione della complessità della materia, la legge è stata impugnata dallo Stato, dai proprietari e dai gestori".

Per quanto riguarda l'iniziativa sul parcheggio della Nuv "il presidente della Regione e il Capo di gabinetto hanno illustrato il lavoro che stanno svolgendo per trovare una soluzione alla problematica, ma per avere il quadro aggiornato si dovrà aspettare la fine del prossimo dicembre". Ora saranno sentiti i primi firmatari della petizioni sulle discariche.