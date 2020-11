Azione Valle d'Aosta chiede al governo di 'non cancellare la montagna'

Valle d’Aosta in Azione rilancia con forza la chiara presa di posizione del Deputato di Azione Enrico Costa, perché "il Governo non può cancellare la montagna con un DPCM".

Chiediamo quindi all'Amministrazione Regionale di adoperarsi al massimo nell'interlocuzione a tutti i livelli istituzionali e in sinergia con le altre regioni dell'arco alpino per permettere l’apertura in sicurezza quanto prima della stagione invernale.

Di seguito la dichiarazione del Deputato Enrico Costa attraverso i propri canali social. “IL GOVERNO NON PUO’ CANCELLARE LA MONTAGNA CON UN DPCM. LO SCI IN SICUREZZA È POSSIBILE”.

«Sarebbe un gravissimo errore del Governo liquidare la montagna con un tratto di penna su un Dpcm, o peggio, con qualche retroscena giornalistico. Perché governare non è solo dire sì o no. È un’altra cosa. È affrontare i problemi trovando soluzioni equilibrate; e, in questo caso, provare a mettersi nei panni di chi, grazie alla montagna, vive. E fa vivere la montagna.

Di chi dedica tutto l’anno a preparare una stagione in sicurezza, di chi fornisce approvvigionamento e materiali, di chi sulle piste lavora come stagionale, di chi nelle aree periferiche del Paese continua ad abitare ed operare nonostante tutto e non vuole abbandonarle. Trovare una soluzione sicura costa fatica ed impegno. Bisogna fare protocolli, discuterli, attuarli. Il mondo della montagna è pronto a fare sacrifici ed a rispettare le regole. Ma essere liquidati con un no a prescindere è inaccettabile.»

Il Coordinatore Regionale Marco Curighetti