TRISTI EREDITÀ - 2

La seconda ondata dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 e la definizione dell'organizzazione regionale che la giunta Lavevaz si sta dando hanno messo in ombra una importantissima vicenda. Eh sì, nel pieno dell'estate è partita la grande corsa per la nomina del DG dell'Azienda Sanitaria.

Chissà chi ad oggi ha presentato domanda per poter finalmente permettere alla nostra Azienda sanitaria di uscire dall’ormai perenne commissariamento?

Qualche figura nuova, terza che proviene da quale realtà interessante, magari dotata di esperienza utile per poter riorganizzare la nostra sanità oggi al completo sfascio (e non certo per colpa del Covid)?

Qualche figura libera dai vecchi legami con la politica locale o con le vecchie abitudini?

Le nostre informazioni non sono affatto buone.

Purtroppo pare che i più esperti scommettitori di via Guido Rey dicano che non ci sarà alcun cambiamento. No, proprio per niente! Pare, infatti, che la triste eredità di chi già oggi occupa il vertice della sanità valdostana resterà lì dove è, con buona pace di tutti.

Ora c’è da chiedersi una cosa. Al di là dei titoli, la gestione dell'attuale emergenza epidemiologica e le mancanze gestionali, sempre più evidenti, di preparazione alla seconda ondata POSSONO o forse DEVONO costituire un metro di giudizio nella scelta finale?

Può, infatti, una scelta così tanto strategica per il futuro non tenere conto di quanto sino ad oggi fatto o, come in questo caso, non fatto?