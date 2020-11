Alla Cittadella dei giovani per una settimana le artiste de 'La Furibunda'

Da oggi lunedì 23 sino a lunedì 30 novembre il Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta ospita in 'residenza artistica' il collettivo La Furibunda con lo spettacolo “Per una lucciola“.

La Furibunda è un collettivo di donne artiste formato da Sonia Alcaraz (attrice di teatro gestuale), Giulia Aleandri (regista e insegnante teatrale), Marta Pasquetti (architetta, scenografa teatrale e museale), Leslie Horowitz (lighting designer) e S.ee (scrittrice, sound designer, interprete e compositrice di musica elettronica) con l’obiettivo di indagare il legame tra le differenti drammaturgie della scena.

“Per una lucciola” è il primo lavoro insieme, iniziato con un lungo percorso di ricerca tra Italia e Francia. E’ un progetto produttivo volto alla realizzazione di uno spettacolo di teatro gestuale con una sola performer in dialogo con un dispositivo scenografico gonfiabile. Questo lavoro ci parla delle donne che combattono per costruire un altro spazio, un altro punto di vista, che le porti a ritrovare la meraviglia del mondo. Come le lucciole, che nonostante tutto continuano a brillare.