In Valle cinque decessi e 142 guariti da Covid nelle ultime 24 ore

Sono cinque i decessi di pazienti contagiati dal coronavirus nella nostra regione registrati nelle ultime 24 ore mentre i nuovi positivi sono 77 su 314 persone sottoposte al tampone.

Questi gli ultimi dati diffusi nel bollettino dell'Unità di crisi in base ai dati Usl. I guariti sono 142, dato significativo che ha fatto scendere di 70 unità il numero complessivo di malati che ora è di 1.849. I ricoverati sono 146, di cui 13 in terapia intensiva.

Ed è di oggi la notizia che i medici di base e i pediatri di libera scelta della Valle d'Aosta potranno effettuare i test rapidi antigenici per il Covid-19. Lo ha stabilito la Giunta regionale, stanziando 84 mila euro per più di 4.200 tamponi. L'esecutivo ha così recepito gli Accordi integrativi regionali-Air, sottoscritti lo scorso 16 novembre dai Comitati permanenti regionali dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta. "Consentirà ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta di essere dotati di uno strumento diagnostico che sarà utile nell'ambito della loro attività quotidiana per specifici target di pazienti e a seguito di opportuna valutazione medica", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse.