Il Governo Conte odia la montagna

Nella giornata di oggi, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato una proposta di protocollo al Comitato tecnico scientifico e al Governo per permettere l’avvio della stagione invernale, cercando di aprire gli impianti in tutta sicurezza sia per i lavoratori che per i turisti con il fine ultimo di non mettere nuovamente in crisi il sistema sanitario.

La risposta secca del Governo rischia di mettere in ginocchio l’intero settore dell’industria dello sci che solo in Valle d’Aosta genera, senza contare il relativo indotto, più di 100 milioni di euro.

Dire no senza prevedere adeguati ristori a favore non soltanto delle società di impianti a fune ma di tutte quelle realtà imprenditoriali legate alla stagione bianca e senza una adeguata programmazione per il futuro, è una scelta scriteriata di un Governo che si è dimenticato della montagna sia in estate che in inverno.

Gli addetti del turismo di montagna devono poter programmare la stagione: il Governo deve assolutamente rivedere questa incomprensibile decisione altrimenti decreterà la morte dello sci in questo versante dell’arco alpino!