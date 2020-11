Barocco (Uncem) riaprire gli impeinati di risalita

Il consigliere nazionale Uncem Jean Barocco, riprende e sostiene l’appello del Presidente nazionale Uncem Marco Bussone per l’apertura della stagione invernale.

"Gli impianti invernali devono poter aprire perchè - afferma Barocco - la pratica dello sci é fondamentale per l’economia dei nostri territori e delle nostre Valli". Aggiunge il Consigliere nazionale dell'Uncem: "Si prenda atto, e se necessario si sviluppino e si approfondiscano le positive regole indicate dalle Regioni al CTS. La stagione invernale deve poter iniziare. Le Regioni, con gli impiantisti e le loro organizzazioni, con gli Enti locali stanno facendo il massimo".

Per Barocco è necessario "definire regole chiare per la riapertura e per garantire la massima sicurezza sanitaria per la pratica dello sicurezza e garantire distanziamento ed annullare il rischio di contagi. Tre punti fermi, già chiari a tutti i proprietari e i gestori delle stazioni".

Ammonisce ancora Barocco: "Chi in queste ore dice che la montagna può portare contagio sbaglia di grosso. Si lavori, ciascun comparto, a regole e proposte sostenibili e chiare.Le regole ci devono essere. Non perdiamo la stagione 2021. Con intelligenza e regole, che la montagna, aperta e inclusiva, da sempre ha".