Aosta: Si apre cantiere per riqualificare illuminazione Viale della Pace

In particolare, in questa fase verranno sostituiti i 38 pali di sostegno dei corpi illuminanti, a loro volta rimpiazzati con moderne lampade a led. Per consentire la realizzazione dei lavori l’impianto di illuminazione verrà spento per un periodo di circa cinque giorni lavorativi ma, al fine di limitare il disagio per la popolazione, l'intervento verrà eseguito a zone, permettendo ogni sera la rialimentazione dell’impianto e l'accensione dei vecchi corpi illuminanti presenti.

Il progetto, che richiede un investimento di circa 40 mila euro, si sta articolando in una serie di attività di manutenzione straordinaria volte ad eliminare le criticità e i malfunzionamenti emersi nel corso del tempo, riconducibili per lo più alla vetustà delle linee e dei sostegni e al progressivo deterioramento dell’insieme delle dotazioni.

Nel dettaglio, erano previste la sostituzione dei corpi illuminanti con elementi a led e quella dei 38 pali di sostegno, nonché il ripristino delle linee elettriche, il recupero delle protezioni meccaniche ed elettriche, previa pulizia dei condotti mediante l’utilizzo di uno scovolo comprensiva della rimozione di eventuale materiale occludente, e la revisione del quadro di alimentazione.