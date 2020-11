Nell’ambito del progetto MOVI-MENTI, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il 14 dicembre 2020 dalle ore 15 alle ore 18, è stato organizzato su piattaforma Zoom il WEBINAR dal titolo “Ritiro sociale: come far uscire i ragazzi dalla propria camera?” in collaborazione con Hikikomori Italia Genitori ONLUS.

Il webinar, rivolto ad operatori del sociale (psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti, allenatori sportivi, medici) approfondirà il tema del ritiro sociale, attraverso il fenomeno Hikikomori e i legami con la dispersione scolastica.

Hikikomori" è un termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte" e viene utilizzato in gergo per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani dai 14 ai 30 anni.

Il Progetto Movi-Menti sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Il progetto, che vede quale capofila la Cooperativa Sociale Noi e gli altri di Aosta, coinvolge 5 regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia per un complessivo di 50 partner territoriali. I PARTNER VALLE D’AOSTA sono: Cooperativa Sociale Noi e gli Altri (Ente capofila progetto), Cooperativa sociale Enaip Vallée D’Aoste, Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers, Cooperativa sociale Indaco, Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc, Istituzione scolastica Walser e Mont Rose B.



Intervengono:

Dott.ssa BURTON Vittoria - Coordinatore Nazionale Progetto Movi-Menti

Dott.ssa CAROLEI Elena - Presidente Hikikomori Italia Genitori ONLUS

Dott.ssa GIRAUDO Maria Chiara - Neuropsichiatra infantile, AUSL VDA

Prof.ssa GRANGE Teresa - Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale presso Università della Valle d’Aosta.

Prof.ssa PAVARINI Marina - Docente distaccato presso l'Ufficio Inclusione alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES)

Dott. PIERINI Fabio - Psicologo e Psicoterapeuta del SERD VDA

La partecipazione al webinar del 14 dicembre è gratuita. Al termine i partecipanti potranno richiedere un attestato di partecipazione.