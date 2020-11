Il sole bacia la Valle fino a venerdì

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un promontorio anticiclonico sull'Europa sud-occidentale, in graduale indebolimento, favorisce tempo soleggiato in Valle d'Aosta fino a metà della prossima settimana, con temperature miti in montagna e frequenti inversioni termiche nelle valli.

DOMENICA 22 NOVEMBRE



Abbastanza soleggiato, con nubi alte, più dense nel pomeriggio. Temperature: in aumento. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m deboli settentrionali; brezze nelle valli. LUNEDI 23 NOVEMBRE