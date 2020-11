Esposto della Regione alla Procura sul caso degli insegnanti assenti alla 'San Francesco'

"Presenteremo, già in giornata, un esposto alla Magistratura per accertare eventuali responsabilità per quanto avvenuto". Lo ha annunciato con sconcerto questa mattina l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, in riferimento a quanto accaduto questa mattina, venerdì 20 novembre, alla scuola primaria San Francesco di Aosta, dove parte del personale docente non si è presentato in classe in quanto non ha effettuato il tampone di controllo previsto al decimo giorno, necessario per il termine dell’isolamento fiduciario.

Una trentina di alunni che si erano presentati regolarmente all'ingresso dopo che ieri avevano eseguito i tamponi al drive-in sono dunque dovuti tornare a casa, poiché non era possibile garantire loro la sorveglianza, anche alla luce delle disposizioni anti-Covid, che non prevedono accorpamenti di alunni di classi diverse.

"La scuola è e resta - commenta Caveri - in particolar modo nel pieno di una pandemia che obbliga tutti al senso di responsabilità, un servizio pubblico essenziale. Questa è la linea del Governo regionale, che ho già spiegato questa mattina appena si è verificato l’evento".