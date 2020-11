Assessore Guichardaz, 'migliorare formazione personale siti culturali'

"I custodi di castelli, musei e giardini oltre che gli assistenti alle mostre sono regolarmente in servizio per garantire l'apertura e l'attività di vigilanza". Lo ha reso noto l'assessore regionale ai Beni culturali, Jean Pierre Guichardaz, sottolineando che "i dipendenti della Società di Servizi, la cui presenza non è necessaria nei siti, usufruiscono oggi degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente". Guichardaz si dice consapevole "che questo personale sia fondamentale perché ha ruolo di prima linea nella fruizione e conservazione del nostro patrimonio: sono quindi convinto che un progetto formativo strutturato e organico potrebbe aumentare le performance e il senso di appartenenza.

Anche l'aspetto linguistico della formazione, suggerito in Consiglio Valle dal consigliere di Pour l'Autonomie Marco Carrel, "sarà da considerare attentamente. Tuttavia, credo che il progetto, affinché si trasformi in un'opportunità di crescita per gli operatori e per la Regione, vada studiato e messo a punto dopo un'attenta valutazione dei risultati attesi. Tengo anche a precisare che, considerata l'attuale situazione emergenziale che non consente attività formative in presenza, il corso dovrebbe avere come presupposto l'utilizzo di adeguati mezzi tecnologici che la Regione non può richiedere agli operatori in questione".

L'assessore comunica anche che "una ventina di dipendenti stanno prendendo parte a una formazione della Scuola dei beni e attività culturali, con opportunità di approfondire strategie di pianificazione museale, di accoglienza, di fruizione dei siti. Al termine, i partecipanti avranno un bagaglio formativo considerevole che consentirà di trasmettere a cascata le informazioni anche al personale di accoglienza. La cultura è un bene primario e mi auguro che si possa avviare un percorso formativo serio e strutturato, al fine di poter valorizzare al meglio il personale destinato all'accoglienza".