Tre vini valdostani premiati dalla Guida Bibenda 2021

Vin Rouge Balos di Maison Anselmet; Vallée d’Aoste Chambave Muscat Flétri 2018 di La Vrille e Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2018 di Les Cretes sono le tre etichette valdostane premiate con i 'Cinque grappoli' dalla guida Bibenda 2021 della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci e disponobile dal 30 novembre.

Nell'editoriale il direttore Fis e Bibenda Franco Ricci sottolinea il crescente impegno per trasmettere la Cultura del Vino ai giovani e renderli più attenti al consumo consapevole. Oltre all'enoturismo, scrive, "ci siamo noi che, con la Cultura, con la conoscenza dei Territori, con lo studio della ricchezza dei vitigni, amplifichiamo le emozioni che solo il vino sa dare. E oggi si apre un'altra strada per essere a fianco del vino, dell'olio, dei prodotti della terra, per essere artefice e protagonista di quell'evoluzione culturale che tanto interessa il nostro Paese. Automobile Club d'Italia è presente e firma insieme a Bibenda l'Edizione 2021 del Libro Guida. Consultate la Vostra Bibenda 2021, quest'anno in automobile: vi aspettano 29.000 vini, 2.000 ristoranti e 500 oli da sfogliare". Al top le etichette premiate dai curatori di Bibenda con i 'cinque grappoli'.

Tra i vini eccellenti d'Italia di Bibenda 2021 tre etichette della Valle d'Aosta, Piemonte da primato con 143 selezionati, Lombardia (32), Alto Adige (40), Trentino (19), Friuli (33), Veneto (36), Liguria (11), Emilia-Romagna (11), Toscana (126), Marche (30), Umbria (18), Lazio (26), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (31), Puglia (34), Basilicata (8), Calabria (6), Sicilia (41), Sardegna (13).