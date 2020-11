Concluso in Seconda Commissione il confronto con la Giunta sulle leggi di bilancio della Regione

La seconda Commissione consiliare regionale 'Affari generali', nel pomeriggio di oggi venerdì 20 novembre ha proseguito i lavori sulle leggi di bilancio della Regione per il 2021-2023 concludendo il ciclo di audizioni con i membri della Giunta.

La Commissione ha sentito l'assessore ai Beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz; l'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse e l'assessore all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e Partecipate, Luciano Caveri.

"Con le riunioni di oggi - dichiara il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò - abbiamo concluso le audizioni del Governo regionale: dalla prossima settimana inizieremo il percorso di confronto con i principali attori della scena economica e sociale valdostana. I lavori proseguono in un clima molto collaborativo, con un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione: voglio sottolineare come l'attività veda partecipare numerosi Consiglieri oltre a quelli che fanno parte della Commissione. È un importante segno di volontà di lavorare verso obiettivi comuni, con un confronto che dovrà continuare nelle successive fasi di bilancio per rispondere alla situazione eccezionale che stiamo tutti vivendo".

Facendo seguito alla risoluzione discussa e poi ritirata nella riunione del Consiglio regionale di ieri, dedicata alla selezione del responsabile della direzione legale e gestione credito di Finaosta Spa, la Commissione ha quindi stabilito di convocare i vertici della società al termine del percorso di audizioni sulle leggi di bilancio. Saranno convocati il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il responsabile della funzione di internal audit.