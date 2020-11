Sono previste modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Pollein, di Brissogne e del Col di Joux.

Per consentire le verifiche tecniche da condurre sul ponte sulla Dora Baltea, è disposta la chiusura al traffico stradale della sr 19 di Pollein, nel Comune di Pollein, dal km 3+622 al km 3+725 (Ponte sulla Dora Baltea), dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.30 di venerdì 20 novembre 2020.



Per consentire l’espletamento di operazioni di manutenzione straordinaria, è disposta la chiusura al traffico stradale della sr 15 di Brissogne, nei Comuni di Quart e Brissogne, dal km 0+000 al km 0+250 (Ponte sulla Dora Baltea), dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di lunedì 23 e di martedì 24 novembre.

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e svuotamento delle reti paramassi lungo la strada regionale, è diposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo un tratto della sr 33 del Col di Joux, nel Comune di Saint-Vincent, dal km 6+400 in Località Valmignana al km 7+500 in Località Grun, da oggi, giovedì 19 novembre, fino al 23 dicembre 2020, dalle ore 7.00 alle 17.00, sabati, domeniche e festivi esclusi.