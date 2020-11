Negozi Decathlon: oltre 70 nuove assunzioni

Decathlon, leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, assumerà oltre 70 diverse figure, tra le quali: Assistenti alle Vendite per i diversi sport, che dovranno pubblicizzare l’insegna, i servizi e i prodotti, gestire in maniera autonoma il merchandising dei vari reparti e occuparsi della clientela; Responsabili Reparto Magazzino, che dovranno gestire il proprio dipartimento logistico e il proprio conto economico, organizzare gli ordini e garantirne l’affidabilità, assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e gestire la selezione, formazione e sviluppo del proprio team; Venditori, i quali dovranno accogliere i clienti e accompagnarli negli acquisiti, garantire le operazioni di incasso, ricevere le merci e assicurare l’approvvigionamento dei prodotti; Addetti Contabilità, che dovranno garantire la correttezza della contabilità, gestire l’audit interno e/o esterno per le proprie unità di business, contribuire al rispetto delle scadenze e dei principi contabili internazionali e rispettare le procedure in sinergia con i servizi coinvolti.

Le figure ricercate devono avere dinamicità, propositività, concretezza, intraprendenza, orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi, capacità di problem solving, spirito di iniziativa, capacità di ascolto, saper accogliere i clienti offrendo loro assistenza e seguendoli in tutte le tappe della vendita etc.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere