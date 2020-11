IL POUSSA CAFE @BARMASSECONFORTO@ DISPACCIO 19 NOVEMBRE

La minoranza chiede conto al Consiglio dei tanti tamponi covid in attesa di esecuzione e dei ritardi dei risultati. La risposta dell’Assessore Barmasse è oltremodo confortante sia in termini di numeri che di tempi.

Non contento, il consigliere Manfrin insiste per sapere i motivi dei ritardi, forse per non dover sprecare uno dei suoi consueti “j’accuse”, ridotto ormai a una pallottola spuntata. Non solo, si dice anche preoccupato che tanti tamponi effettuati così rapidamente facciano incrementare l’indice Rt.

Si decida, consigliere, tamponi si o tamponi no? Se invece è sempre solo la polemica quella che cerca, siamo alle solite: nuovo Consiglio e una nuova ondata del virus della brutta politica con picco dell’indice Rt = rieccoci tornati. (PARE)