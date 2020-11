Sul futuro del Casino prove di dialogo tra Regione e sindacati

"Ho ribadito l'interesse della Giunta e della maggioranza per un rilancio della Casa da gioco di Saint-Vincent, sperando che si possa uscire presto da due incertezze. La prima è l'attesa sentenza sul concordato, la seconda è che i tempi del confinamento con chiusura dell'attività siano brevi". Lo ha detto l'assessore regionale alle Società partecipate, Luciano Caveri, al termine di un incontro con le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione del casinò valdostano.

"La Regione deve credere nel futuro del Casinò - sottolinea Caveri - attraverso una progettualità che consenta la valorizzazione di un savoir faire e di una professionalità che hanno sempre fatto di Saint-Vincent un punto di riferimento nel mondo delle Case da gioco".

Durante il confronto è emersa "la preoccupazione reciproca - come riportato in una nota della Regione - sulle difficoltà che sta attraversando l'azienda a causa dell'attuale chiusura legata all'emergenza sanitaria: in questo senso, l'assessore si è impegnato a mettere in atto, anche in sinergia con le realtà di Sanremo e Venezia, tutte le azioni possibili per far sì che l'attività possa riprendere, insieme all'intera stagione turistica, almeno per le festività natalizie, il tutto è ovviamente subordinato all'evoluzione sanitaria nazionale".

Per le organizzazioni sindacali “si è trattato di un incontro molto importante visto che con il rappresentante della proprietà si è finalmente tornati a parlare di futuro e di rilancio dell'azienda", spiega un comunicato congiunto delle sigle regionali.

"Dopo troppi anni durante i quali abbiamo dovuto affrontare una crisi profonda dell'azienda caratterizzata da continui tagli e licenziamenti - si legge - ci auguriamo che sia arrivato il momento di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ovviamente in questo momento tutto è condizionato dall'emergenza sanitaria, situazione che rischia di mettere in ginocchio l'intero sistema economico. Da questo punto di vista abbiamo chiesto all'assessore di avere un dialogo continuo e di mettere in atto sia a livello regionale che nazionale le iniziative necessarie a garantire la tenuta aziendale. In attesa del provvedimento del tribunale sull’ammissione al concordato ci auguriamo che il giudice tenga conto dell'importanza che la casa da gioco riveste nel tessuto socio-economico valdostano e soprattutto dei grandi sacrifici fatti negli ultimi anni per risanare i conti aziendali, in particolare con una drastica riduzione dei costi del personale”.