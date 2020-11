Assessore Guichardaz, 'valutiamo aiuti concreti per professionisti montagna'

Misure di sostegno mirate alle professioni di montagna potrebbero essere realizzate dalla Giunta regionale. Lo ha anticipato l'assessore al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz in Consiglio Valle, rispondendo a una interpellanza del consigliere Dennis Brunod (Lega VdA). "Bisognerà ovviamente - ha aggiunto Guichardaz - calibrarle sull'effettivo impatto che le restrizioni avranno sulle diverse categorie professionali, in particolare in relazione alla durata del regime di zona rossa in Valle d'Aosta".

Guichardaz ha aggiunto: "Stiamo approfondendo la questione perché non è ancora chiaro se le altre figure professionali di montagna disciplinate con legge regionale - guide escursionistiche e naturalistiche, direttori di pista e pisteurs secouristes, maestri di mountain bike, ecc. - siano ricomprese nei "ristori" previsti dallo Stato".