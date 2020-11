In lutto il clero valdostano per la morte di Padre Gugliemo Crespan

Nato il 6 marzo 1939 a Spineda, frazione di Riese Pio X (TV), Dopo gli anni di formazione presso la Congregazione degli O.M.I., Guglielmo Crespan, ha fatto i primi voti il 15 settembre 1958, ed è stato ordinato sacerdote il 15 febbraio 1964 per le mani di Mons. Maturino Blanchet O.M.I., Vescovo di Aosta, nella Cappella dello Scolasticato di S. Giorgio Canavese.

Il 1° giugno 1964, viene destinato alla Missione del Laos, e inizia così la sua intensa esperienza missionaria. Nel 1975, a seguito dell’espulsione di tutti i Missionari dal Laos, padre Guglielmo rientra in Italia nella Parrocchia di Sant’Andrea in Pescara. Dal 1976 al 1997 è in Senegal, diventando Superiore della Delegazione dei Missionari Oblati.

La sua opera è intensa, puntuale, specialmente a favore dei poveri. Qui si inserisce nella Associazione Jeunesse AgricoleChrétienne (JAC), contribuendo, in sintonia con il Vescovo di Kaolak, alla sua trasformazione in Jeunesse Agricole Croyente, portando così un grande contributo nel rapporto tra cattolici emusulmani.

Per motivi di salute rientra in Italia e vive il suo ardore missionario nella parrocchia santuariodi Maria Immacolata in Aosta. In questo periodo riesce ad andare a trovare i sui fedeli Khamu (il gruppo etnico di cui ha avuto cura durante il suo ministero in Laos) rifugiati negli Stati Uniti e in Francia.

L’aggravarsi dei problemi di salute, lo portano a ritirarsi al Priorato di Saint-Pierre nel 2015, dove è accudito e fedelmente visitato dal confratello padre Sante Gazzola O.M.I.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa santuario di Maria Immacolata in Aosta venerdì 20 novembre 2020 alle ore 15.00. La salma di Guglielmo sarà tumulata nella cappella dei sacerdoti del cimiterocittadino di Aosta.