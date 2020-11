'Azione' di Carlo Calenda è anche in Valle d'Aosta

E' nato il Comitato regionale valdostano di Azione, Movimento politico di centrosinistra fondato da Carlo Calenda. Il coordinatore politico regionale è Marco Curighetti, che sarà coadiuvato da Gabriella Poliani (responsabile organizzativo), Margaux Truc (responsabile comunicazione) e Patrick Aloisi (tesoriere/procuratore). Fanno parte del coordinamento Laurent Diemoz, Sara Elena Dosio, Giuseppe Grassi, Sabrina Praduroux, Maurizio Saggese e Luigi Mariani Teresio.

"Ulteriore passo in avanti - si legge in una nota - verso l'obiettivo di strutturare il partito su tutto il territorio nazionale e che permette anche alla Valle d'Aosta di dotarsi di un organismo ufficiale, in attesa di poter celebrare il primo Congresso che si terrà non appena terminata l'emergenza sanitaria Covid 19".

"Si apre una nuova ed importante fase di Azione in Valle d’Aosta – prosegue la nota – proprio nei giorni in cui è stata ufficializzata la nascita di un unico gruppo parlamentare Azione/ + Europa, una convergenza che rafforza nei fatti il fronte di chi si oppone con coerenza e costruttività ad un governo in evidente crisi di contenuti e identità, preludio per rimettere al centro del dibattito politico italiano la serietà e la competenza di cui tutto il Paese ha bisogno”.