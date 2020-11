D'aujourd'hui en vente en Vallée le Beaujolais nouveau

Les vignerons et experts sont très fiers de la qualité du millésime 2020 du Baujolais nouveau, mis en vente ce jeudi 19 novembre, aux arômes de fruits noirs, en Vallée d'Aoste aussi. Toute la production, qui représente 20 millions de bouteilles au total, est touchée par la crise sanitaire. Alors qu'ils ont dû se passer de la plupart des restaurateurs pour écouler leurs stocks, de nombreux vignerons ont vu les annulations de commandes se multiplier, craignant un recul de 25% des ventes cette année.

Le Beaujolais Nouveau est devenu plus rond et plus aromatique, selon l'avis des consommateurs comme des vignerons. Les raisins qui servent à le fabriquer sont en effet plus gorgés de sucre sous l'effet du réchauffement climatique. On retrouve donc naturellement un vin plus structuré, moins acide et plus conforme aux attentes des consommateurs.

La date de sortie du vin primeur est fixée depuis 1985. Entre 1951 (date de la naissance de l'appellation "beaujolais nouveau") et 1967, cette date a beaucoup fluctué. Puis de 1967 à 1985, elle était fixée au 15 novembre. Mais ce calendrier fixe ne convenait pas forcément aux producteurs, notamment parce que la "fête" tombait parfois sur un week-end. Cela fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on célèbre le "beaujolpif" le 3e jeudi de novembre.(ANSA)