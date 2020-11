Lettera aperta dell’Associazione Dora -Donne in Valle d’Aosta sui progetti presentati dalla RAVA in merito al Recovery fund

Alla cortese attenzione degli Organi di Stampa

del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Erik Lavevaz

dell’Assessora e degli Assessori

del Consiglio regionale

della Consigliera di Parità Laura Ottolenghi

delle Organizzazioni sindacali Regionali

p.c. alla Ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti

p.c alla Deputata Elisa Tripodi

p.c al Senatore Albert Lanièce

Buongiorno a tutte e a tutti,

avendo appreso dagli Organi di informazione e dalle dichiarazioni dell’Assessore Luciano Caveri che la Valle d’Aosta ha presentato cinquanta progetti, per un totale un miliardo di Euro, relativamente alle risorse stanziate per il Recovery Fund, che “rientrano nel solco delle linee indicate dal Next Generation EU i cui temi riguardano tra gli altri il Green new deal, la salute, la digitalizzazione, i cambiamenti climatici e le ricadute sul territorio alpino” riteniamo sia necessario, in quanto non espressamente citati, avere conferma che all’interno dei progetti a cui si fa riferimento ve ne siano di specifici destinati a sostenere le donne, che più hanno pagato la crisi del Coronavirus in termini occupazionali.

Diversi appelli a livello internazionale e quello fatto nel mese di agosto 2020 dalla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e raccolto in modo trasversale dal Parlamento sono stati espressi con l’obiettivo di mettere al centro della ripresa le donne, destinando parte dei finanziamenti del Recovery Fund a incentivi per sostenere l’occupazione femminile e parte per una vera e propria rivoluzione del welfare che, come ben sappiamo, grava prevalentemente sulle donne.

Ci sentiamo di condividere pienamente questo indirizzo politico, ma non ci è dato, a oggi, di conoscere quali scelte siano state fatte a livello regionale a fronte della somma imponente di un miliardo di euro.

Chiediamo pertanto di sapere se siano stati raccolti dati relativamente alla situazione delle donne valdostane a seguito della crisi dovuta al Covid-19 e se la progettazione presentata per il Recovery Fund comprenda, appunto, progetti specifici per l’occupazione femminile e per un welfare che sostenga le donne in questo difficilissimo momento per la nostra comunità.

Certe di avere sollevato una questione importante, confidiamo in una sollecita risposta.

Ringraziamo per l’attenzione la redazione, le lettrici e i lettori.

Dora - Donne in Valle d’Aosta