Enel assume diplomati e laureati. Come candidarsi

Enel, multinazionale dell'energia, è alla ricerca di Diplomati per posizioni Tecnico-Operative con buone capacità organizzative, orientamento al problem solving, buone capacità relazionali, attitudine a lavorare in gruppo, proattività, motivazione, capacità di svolgere eventuali attività in reperibilità, avere sensibilità ai temi della sicurezza e rispettare le scadenze, da assumere su tutto il territorio nazionale.

Le altre figure che Enel cerca sono: Specialisti Turbine a Gas, che dovranno analizzare le problematiche tecniche e identificare soluzioni che permettano l’esercizio sicuro ed efficiente della turbina a gas, preservare la sicurezza del personale, confrontarsi con il personale di impianto e pianificare ed eseguire attività di supporto in sito produttivo; Responsabili Esecuzione del Progetto Termico, i quali dovranno gestire un grande progetto o una moltitudine di progetti, coordinare le risorse interne, sviluppare un piano di progetto per monitorare e tenere traccia dei progressi, presentare report sullo stato di avanzamento del progetto, gestire il rapporto con il cliente e con tutte le parti interessate; Gestori di Canale, che dovranno acquisire e gestire il portafoglio clienti per il canale indiretto, stabilire relazioni di partnership e fiducia con le figure decisionali chiave all’interno dei vari partner, proporre e negoziare accordi riguardanti prodotti e servizi, ricercare le esigenze dei consumatori e identificare le soluzioni per soddisfarle, fornire supporto tecnico e commerciale.

