EMERGENZA COVID, IN DIRETTA LA CONFERENZA STAMPA DELLA GIUNTA

Il punto sulla gestione dell’emergenza epidemiologica e le azioni per uscirne prima possibile sono gli argomenti principali della conferenza stampa indetta dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz. "I dati e le curve stanno lentamente migliorando, nelle ultime settimane l'andamento è costante, l'indice Rt sta scendendo. Ma non dobbiamo abbassare la guardia - ha detto il Presidente Lavevaz - siamo entrati in zona rossa perchè i nostri scenari di rischio erano critici ma se stessimo due settimane con un Rt inferiore all'1,5 allora passeremo in zona arancione. Con tutta probabilità almeno fino al 27 novembre resteremo in zona rossa".

L'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, precisando che la chiusura del reparto Covid 6 ha consentito la riattivazione di un reparto a terapia ordinaria ha riferito che "in ambito sanitario il sistema sta migliorando e sta reggendo l'onda urto della seconda ondata, dando anche migliori servizi sul territorio". "Per ciò che concerne i tamponi - ha aggiunto Barmasse - è stato recuperato il pregresso e ora non ci sono più ritardi". Secondo l'assessore "anche i dati di oggi indicano una riduzione dei pazienti a 103 casi positivi e un aumento pazienti guariti".