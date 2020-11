Aosta: Sostegno alle famiglie con il "Servizio spesa"

Dopo una prima tranche di misure in favore di imprese e attività commerciali attraverso sgravi impositivi, semplificazioni amministrative e l’introduzione di nuove opportunità di presentazione e vendita dei prodotti, l’Amministrazione comunale, considerata la recente evoluzione della seconda ondata dell’epidemia da Covid-19, interviene ora per sostenere le famiglie colpite dalla crisi economica derivante dalla chiusura di molte attività commerciali.

Nel corso di una riunione straordinaria convocata ad hoc, infatti, la Giunta ha approvato oggi una deliberazione che rilancia il “servizio spesa” in favore dei nuclei familiari meno abbienti e maggiormente in difficoltà a causa della pandemia, e che hanno visto diminuire sensibilmente il proprio reddito in ragione della fase emergenziale in atto.

Per dare corso alla misura di solidarietà l’esecutivo comunale ha previsto lo stanziamento di poco più di 46 mila euro, derivanti dalle somme accantonate dai precedenti interventi finanziati dall’Amministrazione regionale, cui potranno aggiungersi ulteriori 5.692 euro derivanti da elargizioni della società APS e di consiglieri comunali in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea nel corso della prossima seduta del mese di novembre.

Il servizio verrà erogato attraverso l'acquisto e la consegna a domicilio di generi alimentari e/o di prima necessità a cura degli operatori delle cooperative sociali che collaborano con il Comune nella co-progettazione di servizi per le persone anziane nell’ambito dell’attività di “custodia sociale” che caratterizza parte del loro operato. Per lo svolgimento del compito le cooperative potranno avvalersi di altri soggetti del terzo settore quali organizzazioni di volontariato e di promozione sociale ed enti filantropici.

Come nei mesi scorsi, anche in questa occasione le istanze per accedere al servizio spesa dovranno essere presentate telefonicamente. Per l’occasione sono state attivate quattro postazioni i cui operatori risponderanno al numero del nuovo centralino 0165-1875000 dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il periodo di raccolta delle domande andrà da giovedì 19 a giovedì 26 novembre (compreso) esclusi sabato e domenica.

Dopo un'intervista telefonica per capire se si ha diritto al contributo, la richiesta verrà presa in carico dagli operatori dei servizi sociali comunali. L’entità del sostegno sarà determinata attraverso la divisione dell'importo disponibile per la somma di tutti i componenti di tutti i nuclei aventi diritto, moltiplicato per la consistenza di ciascun nucleo.

Commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati: «Nel momento difficile che stiamo vivendo, con la nostra regione ricompresa tra le zone “rosse”, e quindi tra le aree maggiormente colpite dalla malattia e, per questo motivo, esposte alle conseguenze economiche della pandemia, era necessario mettere a punto un intervento incisivo in favore delle famiglie caratterizzato dall’immediatezza e dalla semplicità di accesso, in modo da fornire una riposta pronta e puntuale alle legittime richieste provenienti dalla popolazione. Dopo questa prima fase di raccolta delle istanze valuteremo la quantità delle richieste, in modo da poter, eventualmente, programmare ulteriori interventi in accordo con le possibilità del nostro bilancio e anche in relazione a quanto i governi nazionale e regionale potranno garantire agli enti locali per tale finalità».