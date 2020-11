La Giunta autorizza le Unités ad un reclutamento “speciale” del personale all’interno delle microcomunità

La finalità del provvedimento che la Giunta ha approvato oggi – spiega l’Assessore Barmasse – è garantire la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor rischio possibile, in particolare qualora le strutture socio-assistenziali per anziani debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso. Il provvedimento è quindi stato assunto in deroga a quanto previsto dalle indicazioni regionali, transitoriamente e fino a nuove disposizioni.

La decisione del Governo regionale è anche una risposta alla richiesta che ci ha formulato il Consiglio permanente degli enti locali, il cui ruolo è determinante in questo momento emergenziale poiché i sindaci e gli esponenti delle Unités sono la voce del territorio e delle esigenze di questo e, al tempo stesso, sono la prima risposta che le istituzioni possono dare alle istanze della comunità.

Le disposizioni contenute nella deliberazione permetteranno alle Unités des communes valdôtaines, enti gestori delle strutture socio assistenziali per anziani, per far fronte all’emergenza COVID-19 in atto, ad assumere, qualora non si reperiscano risorse professionali sufficienti con qualifica di operatore socio sanitario (OSS), in deroga a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n 492 in data 11 aprile 2014 e con il seguente ordine di priorità:

- soggetti che abbiano la qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST),- soggetti che stiano frequentando un corso OSS,- soggetti che abbiano conseguito l’attestato di certificazione di assistente personale/familiare,

- soggetti che abbiano frequentato almeno l’80 per cento di un corso di formazione per assistente personale/familiare,

- soggetti con qualifica di OSS o di ADEST in quiescenza su base volontaria.

Questo personale dovrà lavorare in affiancamento ad un OSS