Courmayeur: Comune cerca volontari

In particolare è richiesta la disponibilità a supportare il lavoro di assistenza (NON SANITARIA) a persone che, a causa dell’emergenza Covid19, fossero temporaneamente impossibilitate ad uscire di casa, soprattutto quelle più fragili.

L’attività dei volontari sarà dedicata ad organizzare e gestire iniziative a favore delle persone bisognose o che in questo momento non siano autonome per la gestione di alcune esigenze quotidiane quali ad esempio:

- portare spesa e medicinali a persone in quarantena (rischio minimo, non c’è contatto);

- consegnare pacchi cibo per persone in stato di bisogno;

- aiutare a gestire il distanziamento durante altre attività svolte da terzi (tamponi rapidi, etc.);

- consegnare mascherine o altro materiale.

Il Comune di Courmayeur, infatti, sull’esperienza maturata nel corso della prima ondata Covid19, ritiene importante organizzarsi preventivamente al fine di sostenere situazioni emergenziali che dovessero crearsi sul territorio.

Il coinvolgimento dei volontari potrà essere, inoltre, propedeutico a maturare esperienze pratiche e logistiche per una eventuale e futura richiesta degli interessati ad entrare in associazioni strutturate di volontariato del territorio.

Ulteriori informazioni sono contenute sul sito www.comune.courmayeur.ao.it dove è possibile anche scaricare il modulo di adesione che andrà inviato, una volta completato, alla email: info@comune.courmayeur.ao.it