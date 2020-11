Lega contraria chiusura scuole 'si cerchino altre soluzioni'

"Dall’inizio della pandemia il mondo della scuola è sottoposto a un forte stress. La didattica a distanza, pur consapevoli dell’ottimo lavoro svolto dal personale docente, fa emergere in maniera dirompente le disuguaglianze e le difficoltà di apprendimento degli studenti valdostani". E' la premesssa di Lega VdA che dice non alla chiusure delle scuole per un berve periodo come ipotizzato dall'assessore LUciano Caveri.

Per la Lega "la chiusura totale delle scuole nei mesi di marzo e aprile, ha comportato non pochi problemi per i genitori costretti a rimanere a casa dal lavoro, spesso senza retribuzione. Alla luce delle dichiarazioni dell’Assessore qualche domanda nasce quindi spontanea: come pensa l’Amministrazione regionale di supportare i genitori che non potranno assentarsi dal lavoro per rimanere a casa con i propri figli? La chiusura sarà totale o sarà prevista, nuovamente, la didattica a distanza anche per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia? Come sarà possibile avere i risultati dei test effettuati quando, nonostante l’apertura del drive in, esiste tuttora un sovraccarico nelle richieste che non permette di avere i risultati in tempi rapidi?". Si chiede Lega VdA.

E ancora si chiede Lega VdA: "È davvero necessario prevedere una chiusura totale ora, quando le attività didattiche sono nel loro pieno svolgimento? Non sarebbe preferibile approfittare delle vacanze natalizie per effettuare lo screening a tappeto?".

Questa mattina, come forma di protesta, un gruppo di ragazzi delle scuole superiori valdostane sta svolgendo le proprie lezioni in didattica a distanza in piazza Chanoux ad Aosta per chiedere di poter tornare a scuola, con nuovi protocolli di sicurezza, e di poter vivere pienamente la scuola in presenza.

Ribadisce Lega VdA: "La chiusura delle scuole, ancorché temporanea, genera disagi sia alle famiglie che agli studenti. L’Amministrazione regionale deve quindi fare tutto il possibile per trovare un’altra soluzione utilizzando le vacanze già previste dal calendario scolastico per effettuare gli screening necessari. Ne va del futuro dei nostri figli".