Auditi i Parlamentari valdostani sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza Covid-19

La quinta Commissione consiliare regionale 'Servizi sociali', nella riunione di questa mattina lunedì 16 novembre ha audito in via telematica il senatore Albert Lanièce e la deputata Elisa Tripodi in merito alla risoluzione approvata dal Consiglio Valle lo scorso 5 novembre a proposito dell'istituzione della zona rossa in Valle e delle misure per fronteggiare l'emergenza Covid.

"La Commissione ha apprezzato l'ampio spazio che i Parlamentari hanno dedicato a questa audizione - riferisce la Presidente Erika Guichardaz (PCP) - il senatore Lanièce e la deputata Tripodi hanno relazionato puntualmente su molte iniziative portate avanti nel corso di questi mesi di emergenza, per poi affrontare le tematiche riferite alla seconda ondata in corso, soffermandosi sulle proposte avanzate per la Valle d'Aosta nel decreto ristori".

"I nostri Parlamentari in questi mesi hanno affrontato tanti aspetti, con specifico riferimento alla realtà e al territorio montano - prosegue la Presidente Guichardaz - le priorità di questo periodo sono certamente la sanità e il fronteggiare la crisi economica, la tutela della salute e del diritto al lavoro, ma sono stati affrontati argomenti quali la scuola, l'agricoltura, il turismo, lo sport, la sopravvivenza dei piccoli esercizi commerciali, la Casa da gioco di Saint-Vincent, il settore della cultura".

Per quanto attiene i rapporti tra Stato e Regione, "è stata segnalata l'esigenza di arrivare al più presto alla piena operatività della Commissione Paritetica, al fine di accrescere il dialogo con il Governo e superare le criticità emerse in questi mesi, rafforzando il ruolo della nostra autonomia speciale".

"È stata un'interlocuzione proficua - conclude Guichardaz - e i Parlamentari hanno anticipato la disponibilità ad essere auditi anche nelle altre Commissioni consiliari".