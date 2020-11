Nelle ultime 24 ore otto morti e 143 nuovi contagiati in Valle d'Aosta

Otto morti e 143 nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi (dati Usl). Le persone sottoposte a tampone sono state 205.

Da registrare anche 137 guariti (il totale sale a 2.701) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.295. Dall'inizio della pandemia i morti sono 248 (102 nella seconda ondata di contagi). I ricoverati sono 160 di cui 12 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 2.135 persone.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Oggi, domenica 15 novembre 2020, in Italia. Sono 33.979 nuovi casi registrati in 24 ore. Le vittime sono 546. In calo i tamponi: 195.275 nell'ultimo giorno (oltre 30 mila meno di ieri), con il consueto netto calo del weekend. Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri. Con l'incremento di 546 vittime nelle ultime 24 ore, invece, sono oltre 45mila i morti di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229, secondo i dati del ministero della Salute. È di 116 invece l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047. Sono oltre 700mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia.