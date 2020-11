Domenica bel tempo in serata aumento nuvolosità

Al mattino prevalentemente soleggiato con velature alte e fini, e possibilità di qualche foschia o strato in media e bassa Valle, in dissolvimento. Più soleggiato a centro giornata. Nubi alte sempre più spesse dal pomeriggio in arrivo dalla Francia, con deboli precipitazioni dalla serata sul NW e fino ai settori centrali. Neve oltre 1600-1900 m, in calo a circa 1400 m in alta Valle.