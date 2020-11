In Valle nessuna criticità approvvigionamento ossigeno nelle strutture ospedaliere

La Sc Farmacia ha contattato le farmacie ed ha inviato un apposito file, in cui indicare con precisione l’entità delle giacenze e delle disponibilità di magazzino oppure le eventuali criticità legate a carenze di approvvigionamento.

Sulla base dei dati raccolti, la Sc Farmacia ha trasmesso a tutte le farmacie un elenco dei fornitori a cui rivolgersi nel caso in cui quelli abituali fossero sprovvisti di bombole e, per le farmacie in carenza, l’elenco di quelle che hanno disponibilità, a cui indirizzare gli utenti.

In una nota l'Usl precisa che "nelle strutture ospedaliere è garantito l’approvvigionamento di ossigeno"