Donnas: Anna Jacquemet capogruppo Donnas Domani

Il Consiglio è passato all'approvazione della settima variazione al bilancio 2020/2022a, che è stata approvata a maggioranza con Donnas Domani che si è soffermati su due punti: tra i risparmi applicati alla variazione c'è stato evidenziato che c'è stato un risparmio di oltre 17 mila euro perché in origine erano stati previsti a bilancio i fondi per applicare l'aumento alle indennità dell'esecutivo, adottando il criterio di aumento stabilito dalla legge regionale 18 del 2019 oltre a un ulteriore incremento del 20%, poi passato a 10%.

Investiti poi 16 mila euro per riparare l'impianto comunale di allertamento, costituito dalle sirene e dai sensori di livello che lo scorso ottobre a Pramotton, durante l'esondazione della Dora Baltea, non ha funzionato. Su questo abbiamo chiesto di porre maggiore attenzione visto che può fare la differenza tra la vita e la morte.

"Rispetto la proposta nel suo insieme- spiega la capogruppo Anna Jacquemet - il nostro Gruppo si è astenuto in quanto stiamo vivendo un'emergenza sanitaria che sta stravolgendo le vite di tutti, causando seri danni all'economia locale e aumentando le difficoltà di molte persone e quindi, ci saremmo aspettati di trovare delle sovvenzioni economiche straordinarie per sostenere gli operatori economici presenti a Donnas e le partite iva in attesa dei tanto promessi "ristori" che dovrebbero arrivare dal governo nazionale".

Sono numerose, infatti, le attività che sono state chiuse o fortemente penalizzate, e che ciò nonostante devono continuare a pagare la Tari, l'acqua e l'IMU e ciò significa, nonostante le riduzioni applicate, bollette per i rifiuti da 1.400€ per la pizzeria di Donnas, e bollette dell'acqua da 2.000€ sempre per una piccola attività di ristorazione di paese. "A tutto questo aggiungiamo - sottolinea la capogruppo - anche l'IMU perché la gran parte delle attività di Donnas non rientrano nelle condizioni di esenzione previste dallo Stato. Il Comune in particolare, che è l’Ente più vicino al cittadino, deve essere la prima ancora di salvataggio, almeno noi è così che intendiamo essere "la buona politica; i nostri imprenditori hanno bisogno di risposte immediate, altrimenti molte delle saracinesche che oggi sono abbassate non verranno mai più rialzate".

In una nota i consiglieri di Donnas del Gruppo Donnas Domani: Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin, evidenziano infine che "alla luce di tutto questo i recenti aumenti delle indennità degli amministratori voluti dalla maggioranza ed i soldi spesi per promuovere feste e pranzi gratuiti, diventano situazioni che offendono profondamente chi è in difficoltà".