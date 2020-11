Finanziamento di iniziative e progetti in favore delle giovani generazioni Indietro

L’avviso pubblico 2-2020 ha rappresentato una misura gestita dalla Struttura politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei volta a offrire un sostegno finanziario alle iniziative progettuali di soggetti di diritto privato (associazioni, enti, fondazioni, organizzazioni riconosciute), senza fini di lucro, con sede legale in Valle d’Aosta rivolte ai giovani valdostani.

Sono così emersi temi come la disabilità, l’inclusione sociale, l’aggregazione, l’attività ludico-sportiva, i fenomeni di e-community, la creatività giovanile, gli scambi socio-culturali, l’acquisizione di nuove competenze e la socializzazione tra pari e con gli adulti. Nonostante il delicato periodo dovuto all’emergenza sanitaria – sottolinea l’Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate On. Luciano Caveri – fa piacere constatare l’alto numero di progetti presentati, volti a esaltare il protagonismo e la creatività dei giovani valdostani attraverso iniziative legate al contesto sociale in cui viviamo e che smontano la tesi per la quale le nuove generazioni siano sempre disimpegnate rispetto al civismo.