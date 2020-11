Domani sabato 14 novembre saint Josaphat sainte Sidonie

Le Messager Valdotain ricorda saint Josaphat sainte Sidonie

La Chiesa celebra San Clementino Martire

Il Martirologio Romano commemora al 14 novembre un gruppo di tre martiri di Eraclea in Tracia: Clementino, Teodoto e Filomeno. Questa menzione proviene da Floro che l'aveva presa dal Martirologio Geronimiano allo stesso giorno. Il Martirologio Siriaco del IV secolo, conosce a Perinto, cioè Eraclea, i due martiri Teodoto e Demetrio, sacerdoti; possiamo quindi ritenere come martiri a Eraclea questi ultimi due. Quanto a Clementino egli potrebbe essere identificato come un martire africano omonimo commemorato dal Martirologio Geronimiano all'11 novembre.

