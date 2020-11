Sanzionati 22 cittadini e un commerciante sorpresi dai carabinieri senza autocertificazione

Dopo l’entrata in vigore delle prime restrizioni contenute nel DPCM dell’ottobre scorso, l’attività istituzionale svolta dai Carabinieri del Gruppo di Aosta era improntata soprattutto alla prevenzione ed all’informazione sulle nuove disposizioni di contenimento della pandemia, con l’istituzione per la nostra Regione della “zona rossa” dal 6 novembre, sono stati intensificati i controlli sul territorio, per la verifica delle violazioni all’ultimo DPCM ed all’ordinanza emessa dal Presidente della Regione.

Su tutto il territorio regionale, le pattuglie dell’Arma hanno controllato 1050 persone, 235 esercizi commerciali, procedendo a sanzionare 22 soggetti ed 1 esercizio commerciale. Le violazioni contestate più ricorrenti, in particolare ai giovani, sono state quelle al divieto di movimento senza giustificato motivo (motivi di lavoro, di salute o di assoluta necessità). I controlli hanno interessato anche gli accessi al comprensorio sciistico di Cervinia (unico aperto su tutto il territorio nazionale per le attività agonistiche) dove 4 soggetti sono stati contravvenzionati perché presentatisi per andare sciare senza aver alcuna “valida” motivazione.