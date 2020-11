Ritirato lotto di Fontina Dop per rischio contaminazione Escherichia coli

Per la possibile presenza di batteri fecali Escherichia coli, il ministero della Salute ha richiamato un lotto di Fontina Dop prodotto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina di Saint-Christophe e distribuito in decine di punti vendita in tutta Italia.

Si tratta del lotto C280 (con scadenza 8 dicembre 2020 e nel formato preconfezionato da 250 gr.) della Fontina DOP Etichetta Rossa, venduto dalla Cooperativa produttrice; Iper distribuito negli omonimi supermercati e Italiamo della catena Lidl).

Chi avesse acquistato tali lotti non deve consumare il prodotto e deve restituire immediatamente la confenzione al punto vendita, per ottenere la sostituzione della merce o la restituzione del corrispettivo.