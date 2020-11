Quasi concluso il trasferimento forzato degli anziani dalla micro di Variney

Il trasferimento forzato degli ospiti è iniziato Lunedì 09/11 e tutto il personale della struttura si è attivato per rendere lo spostamento il meno traumatico possibile.

Tuttavia non è stato facile accogliere e contenere il disagio degli anziani (tutti negativi) che, dopo una vita di sacrifici, hanno dovuto abbandonare quella che pensavano fosse la loro ultima casa.

“Perché ci mandate via?” , “cosa devo fare per rimanere qui?”, “vado a morire?”, queste sono solo alcune delle domande a cui hanno dovuto rispondere gli operatori della Microcomunità.

Siamo ormai in una situazione surreale: per tutelare la salute collettiva (almeno questa è la versione ufficiale), 29 persone anziane hanno dovuto obbedire in silenzio agli ordini impartiti dai più giovani.

Cinque giorni di trasferimenti come se non ci fosse un domani: persone caricate sull'ambulanza con i bagagli e senza nemmeno poter beneficiare della vicinanza dei loro familiari. Negli occhi paura e tanta (troppa) rassegnazione verso una decisione che, visto l’imminente allestimento di un ospedale da campo, inizia anche a scricchiolare dal punto di vista tecnico-scientifico.

Non è giusto tutelare i più giovani a danno delle persone più anziane e fragili.

Non è giusto spostare una persona anziana da Variney a Pontey e sapere che, a 24 ore dal trasferimento, è deceduta.

Non è giusto spostare una persona da Variney a Pontey e sapere che, appena è arrivata a destinazione, ha presentato febbre ed è stata inevitabilmente isolata.

Non è giusto dimenticarsi dei valori e del comportamento etico che hanno da sempre caratterizzato la Microcomunità di Variney.