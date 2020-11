Da ieri ancora tre decessi in Valle e 103 casi positivi

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta ci sono stati tre decessi e 103 nuovi casi positivi al coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. Le persone sottoposte a tampone sono state 379. I contagiati attuali sono 2.363, di cui 149 ricoverati oltre a 15 pazienti in terapia intensiva. Il totale dei morti sale a 234 dall'inizio della pandemia (88 nella 'seconda ondata'). I guariti sono 2.260.

Imprenditore, 'prigioniero' in casa 'Da giorni tampone negativo, ma devo aspettare ordinanza' ha raccontato all'Ansa

"Mi sento sotto sequestro, un prigioniero della burocrazia, dimenticato dall'Azienda Usl e dal Comune: dal 10 novembre il mio tampone Covid è negativo, ma nessuno si è ancora fatto vivo". E' la denuncia di un imprenditore di Saint-Vincent, domiciliato ad Aosta, dove sta trascorrendo l'isolamento Covid da inizio ottobre. "Sto aspettando che il messo comunale venga a consegnarmi l'ordinanza, mi hanno detto che non è possibile inviarla tramite Pec, sono bloccato a casa senza alcun motivo", racconta.

Un "calvario" iniziato il 16 ottobre scorso con la richiesta del tampone, poi risultato positivo: "A inizio ottobre avevo qualche sintomo e, benché pensassi solo a un'influenza, mi sono auto-isolato". Prima i ritardi per il tampone: "Per ben tre volte avevo chiarito di essere domiciliato ad Aosta, ma si sono presentati a Saint-Vincent, quindi tutto è slittato di giorni". E poi "l'abbandono": "Da allora nessuno mi ha chiamato per sapere come stavo - racconta - io vivo da solo, se fossi stato male nessuno se ne sarebbe accorto". L'ultimo tampone risale all'8 novembre, l'esito negativo risale al 10: "Sono guarito, potrei uscire, ma devo stare a casa fino a quando non mi consegnano a mano l'ordinanza: ho provato a contattare i numeri di telefono che mi erano stati forniti, ma nessuno risponde".

IL BOLLETTINO DI OGGI