Da Fratelli d'Italia porposte economiche e sanitarie contro covid

"Riteniamo che la situazione di emergenza Covid-19 nella nostra regione, posta ai vertici nazionali delle diverse classifiche per rapporti tra casi positivi/casi testati e per i livelli massimi di saturazione ampiamente superati delle strutture sanitarie, oltre a svariate altre negatività oggettive comprovanti incapacità di programmazione della gestione sanitaria e del monitoraggio dei relativi dati, impongano delle successive verifiche atte ad appurare le eventuali responsabilità dei soggetti a vario titolo preposti". Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d'Italia VdA, spiega così le ragioni di una proposta sanitaria ed economica per far fronte al covid.

Tuttavia, vista la gravissima emergenza sanitaria ed economica nuovamente in corso, Fratelli d’Italia VDA propone alcune "proposte concrete per contribuire, insieme a tutte le altre forze politiche e aldilà della loro collocazione, alla più rapida riduzione della crisi sanitaria a tutela della salute pubblica e in imminenza della partenza della stagione invernale che è cruciale per la sopravvivenza della nostra economia e delle nostre imprese".

PROPOSTE SANITARIE

FDI VDA appoggia senza remore ogni iniziativa tesa al decongestionamento strutturale dell’Ospedale Parini, ora occupato in 6 reparti per l’emergenza COVID -19. Pertanto, oltre all’annunciata struttura in via di allestimento col contributo prezioso delle Forze Armate con il loro personale sanitario in zona Pepinière di Aosta, consideriamo necessario prevedere l’individuazione su tutto il territorio regionale di tutte le strutture potenzialmente utili ad accogliere malati aventi scarsi livelli di carica virale o quelli che per ragioni particolari, pur non essendo più in pericolo, non possano essere dimessi per ragioni logistiche o familiari.

Tra le varie soluzioni potenzialmente utili riteniamo che l’amministrazione regionale debba individuare e contrattualizzare immediatamente sul territorio gli alberghi disponibili – in questo periodo perlopiù inoperosi - e che potrebbero trarre ristoro economico accogliendo tali degenti come sopra descritti allo scopo di liberare il più velocemente possibile il più alto numero di reparti esistenti all’Ospedale Parini, attualmente occupati per emergenza COVID, anche per ripristinare le attività ordinarie di supporto ai pazienti con diverse esigenze e patologie.

La conditio sine qua non per il funzionamento delle iniziative di supporto sopra proposte e più in generale per il doveroso sostegno alle strutture pubbliche ora allo stremo presuppone l’adozione di ogni iniziativa idonea per sopperire alla carenza del personale sanitario sia riguardo alla massima tempestività delle procedure di reintegro in servizio delle persone guarite, sia riguardo all’implementazione dell’organico mediante assunzioni in regime di emergenza.

Al fine di alleggerire ulteriormente il peso della gestione della crisi attualmente in capo solamente alle strutture ospedaliere FDI VDA ritiene necessario l’avvio di un immediato confronto con tutte le espressioni della sanità territoriale per un coinvolgimento operativo concreto avente per scopo una maggiore efficacia e tempestività di intervento direttamente a domicilio dei soggetti potenzialmente interessati che non siano più costretti ad uscire di casa per andare in Ospedale o nelle strutture esterne attualmente preposte con il risultato di avere un più rapido sostegno in generale e per aumentare e velocizzare l’effettuazione dei tamponi e i loro esiti, ancora clamorosamente in ritardo.

PROPOSTE ECONOMICHE

Riproponiamo le proposte che il nostro Partito a livello nazionale ha ritenuto di ufficializzare come contributo di integrazione al cosiddetto Decreto ristoro bis e che sotto sintetizziamo:

1. Ristoro a tutte le attività che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33% rispetto all’anno precedente;

2. Regime IVA e fiscale agevolati fino al 2022 per le aziende che garantiscono la continuità societaria;

3. Credito d’imposta per gli affitti portato dal 60% al 100% ed esteso a tutte le attività con una perdita di fatturato superiore al 33%;

4. Un sistema unico di ammortizzatori sociali perché tutti i lavoratori sono uguali e non deve esserci discriminazione tra autonomi e dipendenti;

5. Cassa integrazione garantita per tutto il periodo di blocco dei licenziamenti. Riteniamo necessario il rifinanziamento dell’art. 52 della Legge Regionale 8 disciplinante il contributo sulle spese effettuate per fronteggiare l’emergenza Covid – 19 nei settori turistico – ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati e dell’art. 56 della stessa L.R 8 a favore del settore dell’industria, dell’artigianato e per i liberi professionisti.

FDI VDA ritiene infine di prevedere un indennizzo specifico regionale sotto forma di diaria giornaliera a favore delle Partite IVA che, pur non essendo contemplate dal provvedimento di chiusura e pertanto non beneficiate dai ristori previsti dai provvedimenti nazionali, subiscano l’impossibilità di svolgere l’attività relativa per effetto di un contagio diretto od occorso a un proprio convivente che ne determini l’obbligo di quarantena presso la propria residenza.