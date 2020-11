Aosta: Confcommercio e Comune assieme per favorire consegne domicilio

Con l’obiettivo di fornire un’informazione utile ai cittadini e di promuovere il commercio di prossimità al dettaglio nell’attuale fase di chiusura dovuta all’emergenza epidemiologica causata dalla recrudescenza del Covid-19, l’Amministrazione comunale e Confcommercio della Valle d'Aosta riprendono la collaborazione già avviata nei mesi del primo “lockdown”, finalizzata a rendere noti gli esercizi ancora attivi, come previsto dalla normativa contenuta nell’allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020, e che effettuano, o sono disponibili a effettuare, consegne a domicilio dei loro prodotti nel territorio di Aosta.

Come già in occasione dello scorso periodo, in un primo momento l’iniziativa – aperta a tutti gli esercenti indipendentemente dall'adesione alla Confcommercio - riguarderà solo gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio di generi alimentari e prodotti del settore “food”, considerati beni di primaria importanza.

Per segnalare il servizio di consegna a domicilio è sufficiente inviare una mail agli indirizziaosta@confcommercio.it oppure ioconsegno@comune.aosta.it oppure un messaggio tramite l'app WhatsApp al numero 366-594.2478 segnalando il nome dell'esercizio, la specializzazione, l'indirizzo e un recapito telefonico. L'elenco delle attività verrà aggiornato puntualmente una o due volte alla settimana e sarà accessibile sul sito di Confcommercio VdA www.ascomvda.it e su quello comunale www.comune.aosta.it nonché sulle pagine Facebook di Confcommercio VdA https://www.facebook.com/confcommerciovda/ e del Comune di Aosta https://www.facebook.com/ComunediAosta.

Commenta il presidente di Confcommercio VdA Graziano Dominidiato: «Ripromuoviamo l’iniziativa già proposta a marzo nel corso del primo lockdown. Auspichiamo che tale servizio che offriamo ai cittadini possa rappresentare anche una piccola opportunità lavorativa per i pubblici esercizi che stanno vivendo una vera e propria emergenza non solo sanitaria ma anche economica trovandosi a dover salvaguardare al meglio la propria impresa già messa a dura prova lo scorso marzo. Ci auguriamo che la positiva sinergia lavorativa tra il Comune di Aosta e la nostra Associazione possa proseguire in altri proficui progetti per aiutare la comunità e le imprese del settore».

«Per questa Amministrazione - dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alina Sapinet – la scommessa sul futuro della città passa anche dal mantenimento del suo tessuto economico e dei conseguenti livelli occupazionali nel settore del commercio. Siamo vicini agli esercenti che avvertono già i primi segnali di una nuova fase crisi conseguente all’epidemia, e, dopo quelli già avviati, stiamo cercando di mettere a punto ulteriori strumenti per sostenere, per quanto possibile,l’attività dei negozianti. In questo quadro si colloca la collaborazione con Confcommercio VdA per un’iniziativa di promozione che speriamo possa essere utile ai cittadini e contribuire a incrementare il commercio al dettaglio dei piccoli esercizi».

IN BASSO ELECO ESERCIZI